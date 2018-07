O Município de Vila Real está a proceder, até ao final do mês de julho, ao pagamento dos 60% das comparticipações financeiras atribuídas às coletividades desportivas referentes à época desportiva 2017/18.

Recorde-se que o procedimento anterior passava por atribuir as comparticipações no final de cada época desportiva. Contudo, no início da época desportiva que agora termina, tendo em conta, por uma lado, as alterações efetuadas ao código regulamentar municipal, e por outro a transitoriedade destes procedimentos, as coletividades receberam os 40% da comparticipação financeira referente à época 2017/18, em setembro de 2017, aquando da assinatura dos contratos programa, sendo os restantes 60% do valor total entregues no final da época (julho 2018).

Na época desportiva 2017/2018 o valor global das comparticipações foi de 219.675.00€, sendo que os encargos a suportar no ano 2017 (40%) foram no montante de 87.870.00€. Os restantes 60%, no valor de 131.805.00€, estão a ser liquidados no corrente mês de julho.

As Coletividades que pretendam continuar a usufruiu dos apoios financeiros do Município deverão entregar a candidatura ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo- época 2018/2019, até ao dia 31 de julho, nos Serviços de Desporto do Município.

Saliente-se que, como forma de apoio acrescido aos escalões de formação, o Município de Vila Real deliberou já na época desportiva anterior, isentar as coletividades desportivas do pagamento das manchas horárias ocupadas, nas diversas instalações desportivas, com as atividades de treino das camadas jovens (até aos juniores, inclusive), passando apenas a pagar a ocupação dos espaços com os jogos.

