Município investe mais de 9 milhões de euros em obras no perímetro urbano

Cerca de 9 milhões e 200 mil euros é o valor estimado de investimento em obras que a autarquia vila-realense prevê ter no terreno em empreitadas a realizar nos próximos três meses no perímetro urbano, em áreas como a reabilitação do espaço público, educação e infraestruturas de saneamento básico. Esta verba diz respeito a obras já em execução, obras que estão já adjudicadas e prestes a iniciar-se e obras que irão ser colocadas a concurso brevemente.

Cerca de 6 milhões e 200 mil euros respeitam a obras que já estão no terreno, nomeadamente a empreitada de Valorização Ecológica do Corgo, as obras de requalificação dos espaços públicos do Bairro NORAD, das urbanizações da Quinta de S. Pedro e da Quinta das Hortas, da rua de Montezelos (1º fase) e da Escola Secundária de S. Pedro.

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) encontra-se já requalificada a rua de Santo António, a Avenida D. Dinis está neste momento a ser intervencionada e será aberto na próxima semana o concurso para as obras de requalificação das ruas D. Pedro de Meneses e D. Afonso III.

Entretanto, iniciaram-se recentemente as obras de beneficiação do novo espaço de Atendimento ao Munícipe, a empreitada de reabilitação da rede de águas pluviais da Avenida Cidade de Ourense e a execução dos passeios na rua Manuel dos Santos Gomes.

Este pacote de intervenções foi apresentado pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, referindo que “não são promessas, são obras que estão a decorrer ou que irão iniciar-se a curto prazo”. O autarca Vila-realense referiu ainda que à exceção das obras na Escola Secundária de S. Pedro e das incluídas no PEDU, que contam com financiamento de fundos comunitários, o investimento nas restantes empreitadas é suportado pela autarquia.

Para arrancar estão as obras de reparação da Rua Nova, reparação dos passeios da Timpeira entre a Ponte da Timpeira e a “rotunda do Intermarché”, beneficiação das infraestruturas do Loteamento do Cano e ainda as pavimentações da rua Alves Torgo, obras orçadas em mais de 600 mil euros. A autarquia tem orçados mais 2 milhões e 400 mil euros para obras em fase de procedimento concursal.

