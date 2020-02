Município incentiva formação e desenvolvimento de jovens músicos

Com o objetivo de incentivar a formação e o desenvolvimento musical de jovens membros das Bandas Filarmónicas do concelho, a autarquia aprovou no passado dia 20 de janeiro, em reunião de Câmara, um regulamento para combater o insucesso na formação musical juvenil por parte dos mais carenciados.

Este regulamento pretende igualmente atrair novos músicos, facilitando assim a continuidade das Bandas Filarmónicas das Associações culturais e recreativas do concelho, uma mais-valia para o enriquecimento sociocultural.

Esta normativa disponibiliza um apoio total de 27.720,00€, correspondente a seis bolsas por Associação com banda filarmónica e abrangerá 36 jovens músicos por um período de onze meses.

Os valores unitários variam de acordo com o escalão frequentado pelo jovem músico: 60,00€ curso de iniciação; 75,00€ curso básico; 90,00€ curso secundário.

A solicitação de apoios deverá ser realizada pela Banda Filarmónica ou Associação e decorre deste o mês de novembro do ano anterior até ao mês de fevereiro do ano subsequente.

As candidaturas aos apoios serão avaliadas em três fases e atribuídas aos candidatos que cumpram todos os requisitos.