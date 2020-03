Município implementa programa de apoio a idosos e doentes crónicos

Hoje, o Município de Vila Real e as Juntas de Freguesia tomaram a iniciativa de implementar um programa de colaboração e apoio para pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e portadores de incapacidade, que não se possam deslocar, no transporte de medicamentos ou bens de primeira necessidade.

Uma vez que especificidades do território e a dispersão populacional tornam particularmente difícil chegar a toda a população, o Município de Vila Real decidiu incentivar todas as Juntas de Freguesia a adotarem um programa semelhante, mediante a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às despesas de combustíveis e transporte.

“É com enorme satisfação que verificamos que rapidamente todas as 20 Juntas de Freguesia de Vila Real decidiram aderir a esta iniciativa e que todo o território de Vila Real fica assim abrangido por esta rede solidária. Todos os cidadãos com mais de 65 anos, doentes crónicos e portadores de incapacidade, que não se possam deslocar, devem assim contactar as suas Juntas de Freguesia para o transporte de medicamentos ou bens de primeira necessidade”, afirmou a autarquia através das redes sociais .