Município flaviense proporciona dia memorável para os mais apaixonados

O Município de Chaves vai assinalar o Dia dos Namorados, no próximo dia 14 de fevereiro, com o intuito de promover a celebração desta romântica tradição de partilha de sentimentos e de afetos.

Além do concerto de Jesse Harris, cantautor da canção vencedora de um Grammy “Don’t Know Why”, que subirá ao palco do Auditório do Centro Cultural de Chaves, pelas 22h00, serão também decorados vários espaços emblemáticos no centro da cidade, nomeadamente os Jardins da Torre de Menagem, Largo General Silveira, Ponte Romana de Trajano, Jardim das Termas e algumas rotundas, para possíveis manifestações e partilhas de afetos.

O concerto terá entrada gratuita, estando, no entanto, sujeito ao levantamento de bilhete no Centro Cultural, a partir do dia 06 de fevereiro.

Esta iniciativa é organizada pelo Município de Chaves, com produção dos INDIEROR.