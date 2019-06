Município flaviense assinala centenário de Fernando Namora com passeio literário

O centenário do nascimento do escritor Fernando Namora é assinalado pela autarquia flaviense com ações destinadas a valorizar a obra literária do autor.

Para além de uma mostra bibliográfica, realizada na Biblioteca Municipal e patente ao público até ao final do mês de junho, vai ser realizado um passeio literário destinado à comunidade leitora da Biblioteca, no próximo dia 29 de junho.

O programa do passeio literário contempla uma visita à Casa de Camilo Castelo Branco, em São Miguel de Seide, almoço livre, em Conímbriga e visita à Casa Museu Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova. A saída de Chaves está prevista para as 08h15, com chegada pelas 20h00, no Largo da Lapa.

Para o vice-presidente e vereador da Cultura do Município, Dr. Francisco Melo, estas iniciativas pretendem “criar condições para uma releitura da obra de Fernando Namora e dar a conhecer aspetos inéditos ou menos conhecidos do seu percurso biográfico e atividade intelectual”.

A inscrição no passeio literário é gratuita e obrigatória, com um limite máximo de 50 pessoas. Os interessados deverão inscrever-se na Biblioteca Municipal ou por telefone: 276 309 380.