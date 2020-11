Município flaviense abre candidaturas para Bolsas de Investigação

Prazo de candidaturas termina a 27 de novembro

O Município de Chaves vai atribuir três Bolsas de Investigação com o objetivo de apoiar a realização de trabalhos de investigação inovadores, que se enquadrem em matérias de interesse para a estratégia de desenvolvimento definida para o território.

As Bolsas atribuídas terão a duração até um ano, sendo obrigatória a abordagem de propostas de investigação na temática da “Água e Termalismo”. Este processo resulta da necessidade de cativar recursos humanos qualificados, em especial, os mais jovens, no âmbito das políticas públicas de incentivo à fixação de jovens licenciados. A definição do perfil de bolsas de investigação potenciadoras da produção de conhecimento foi levada a cabo em articulação e cooperação com outros projetos de relevante interesse público, designadamente com o Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água.

Podem candidatar-se às bolsas, os cidadãos de nacionalidade portuguesa e residentes no Concelho de Chaves, possuidores, no mínimo, do 1.º ciclo de estudos do ensino superior.

O período de candidaturas decorrerá até dia 26 de novembro, sendo possível concretizar a candidatura na página oficial do Município (https://www.chaves.pt/pages/119), na qual terá acesso ao respetivo Aviso e Regulamento de Atribuição de Bolsa de Investigação.

De referir que, no âmbito do incentivo ao estudo, promoção, preservação e defesa do património cultural, natural, arquitetónico e arqueológico do concelho, é de todo o interesse da autarquia investir e suscitar o interesse pela investigação orientada para dinâmicas e processos de reestruturação e cooperação territorial, de forma a promover o estudo de trabalhos que versem sobre investigação científica e tecnológica e que contribuam para o dinamismo e modernização do concelho.