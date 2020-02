Município espalha 5 mil cartas de amor pelos jardins e ruas de Alijó

O Município de Alijó vai espalhar 5 mil cartas de amor pelos jardins e ruas da sede do concelho, no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. A iniciativa inclui, ao longo do dia, a leitura de poemas de grandes autores em vários locais públicos de Alijó, como o edifício da Câmara Municipal, o Centro de Saúde, cafés e outros estabelecimentos comerciais.

Convidamos os Srs. Jornalistas a acompanhar uma das ações de leitura de poemas em voz alta e distribuição de cartas de amor, que terá lugar no Café da Paz, junto à Câmara Municipal de Alijó, no próximo dia 14 de fevereiro, às 11.00 horas.

Na era dos posts e dos tweets, o Município de Alijó resgata um hábito em desuso e desafia a comunidade local a trocar cartas de amor. “O objetivo passa por incentivar a leitura, divulgar grandes autores e fomentar o amor e a partilha entre casais, mas também entre familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho”, explica a Vereadora da Cultura, Mafalda Mendes. Sob o mote “O meu coração escreve uma mensagem de amor ao teu”, foram selecionados 50 textos literários de autores como Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Almeida Garrett, Machado de Assis, Victor Hugo e outras individualidades.

A iniciativa é promovida pelo Município de Alijó, através da Biblioteca Municipal. No âmbito desta iniciativa, terá ainda lugar o “Clube de leitura em voz alta”, no próximo dia 16 de fevereiro, às 15 horas, na Biblioteca Municipal de Alijó, que este mês será dedicado à leitura de cartas, textos em prosa ou poemas sobre o amor romântico.