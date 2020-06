Município e EIP dos bombeiros de Mesão Frio procederam à limpeza de caminhos e troços do concelho

No âmbito da implementação do Plano Operacional Municipal e das ações inerentes à Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Câmara Municipal de Mesão Frio, através dos seus colaboradores e da Equipa de Intervenção Permanente (EIP), dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, procedeu ao nivelamento do piso, em vários troços e locais do concelho, bem como, ao desmatamento, limpeza, corte de ramagens e à abertura de acessos, em troços e caminhos rurais.

Após o reconhecimento dos locais, com elementos dos bombeiros voluntários de Mesão Frio, foi necessário intervencionar a rede viária, com recurso a uma retroescavadora, nomeadamente, os troços do Sr. do Cotinho, Vale Moreira e o Caminho da Lama do Monte, na freguesia de Barqueiros. Na freguesia de Vila Marim, a EIP procedeu à limpeza de um ponto de água perene (caminho e largo de viragem) e na Freguesia de Mesão Frio – Santo André, junto à Escola de Brunhais, o lugar do Minhoto e o troço de Rojão de Cima.

As ações consistiram, sobretudo, em mitigar os condicionamentos existentes à circulação de viaturas ligeiras e pesadas de combate a incêndios, para cumprir e otimizar as ações de combate a incêndios florestais.