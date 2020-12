Município do Peso da Régua vai reabilitar Bairro Av.ª Diocese de Vila Real

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, assinou esta manhã a adjudicação da obra de reabilitação do Bairro Av.ª Diocese de Vila Real, com vista ao aumento da eficiência energética.

O investimento da reabilitação deste Bairro equivale a cerca de 840 mil euros. A intervenção assentará no tratamento da envolvente do edifício, com o objetivo de melhorar o desempenho energético. A conclusão da obra traduzir-se-á na diminuição dos consumos de energia e no aumento do conforto dos residentes. O prazo de execução será de 12 meses.