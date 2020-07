Município do Peso da Régua prepara novo ano letivo

O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua reuniu esta manhã com a Direção do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e os coordenadores dos diferentes ciclos de ensino, com o propósito de planificar o ano letivo 2020/21.

Em cima da mesa estiveram diferentes quadros de intervenção, por forma a garantir a estabilização educativa e social, em salvaguarda da saúde pública.

Diante das exigências colocadas pela pandemia Covid-19, foram analisadas medidas para a retoma das atividades letivas e não letivas, em condições de segurança, procurando salvaguardar o direito de todos à educação, sobretudo em condições excecionais como as que estamos a viver.

A curto prazo, serão realizadas outras reuniões por forma a definir as melhores condições para o funcionamento do próximo ano letivo.

As medidas a aplicar serão transversais à educação pré-escolar e ofertas educativas e formativas dos ensinos básicos e secundário.