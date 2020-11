Município do Peso da Régua decidiu manter feira semanal

O Município do Peso da Régua decidiu manter a feira semanal e o mercado em funcionamento, para assegurar, por um lado, o acesso a artigos de vestuário e artigos para casa a preços acessíveis e, por outro, a venda de bens alimentares, para que as pessoas possam assegurar uma alimentação equilibrada.

A realização da feira semanal e do mercado será feita em cumprimento rigoroso das medidas definidas pela Direção-Geral de Saúde, no que respeita à higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara obrigatório. No recinto da feira poderão estar, em permanência, 280 clientes e no Mercado Municipal, 60 clientes.

Numa altura em que Peso da Régua é considerado um concelho de risco, o Município vai reforçar as medidas de fiscalização do cumprimento do plano de contingência da feira e do Mercado Municipal.

O Município do Peso da Régua apela para que sejam cumpridas as medidas de proteção, porque há gestos que protegem: higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara obrigatório.