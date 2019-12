Município disponibiliza acesso gratuito à plataforma “Escola Virtual” a 573 alunos

O Presidente do Município de Alijó, José Paredes, entregou a 13 de dezembro os manuais que disponibilizam acesso gratuito à plataforma “Escola Virtual” a todos os alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.

A partir de agora, 573 alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó passam a ter acesso a uma plataforma online de conteúdos curriculares multimédia, durante os próximos três anos letivos. A iniciativa está enquadrada no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE Alijó Educa+).

José Paredes acredita que este investimento do Município representa uma mais-valia e uma aposta clara no sucesso escolar dos alunos do concelho. “Temos trabalhado para proporcionar as melhores condições para um ensino de excelência no nosso Município e para aliviar as famílias dos pesados encargos com Educação. Além da melhoria dos equipamentos escolares e das condições físicas e humanas, é fundamental, nos dias de hoje, proporcionar novas respostas e soluções para a Educação”, defende o José Paredes, que reafirma o compromisso do executivo municipal com a Educação enquanto uma das áreas de maior intervenção da autarquia.

A “Escola Virtual” é uma ferramenta interativa online, que coloca à disposição da comunidade educativa formas de estudo e acompanhamento mais dinâmico e atrativo, e que tem a particularidade de disponibilizar, para cada disciplina, aulas interativas, exercícios e testes para avaliação de conhecimentos. Os professores do Agrupamento de Escolas também receberam licenças e formação específica para utilização da plataforma.