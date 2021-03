Município de Vila Real vai adquirir piso -5 do antigo Hotel do Parque para estacionamento

O Município de Vila Real aprovou, em reunião do executivo, a aquisição da fração correspondente ao Piso -5 do ex. Hotel do Parque, pelo valor de 336 mil euros, onde irá criar um parque de estacionamento para usufruto, prioritário, dos moradores do Bairro dos Ferreiros. Com esta aquisição a autarquia pretende resolver as restrições do estacionamento existentes nas ruas de um dos bairros mais antigos e típicos de Vila Real.

Com uma área coberta de 2026 m2 e um logradouro com 1330 m2, o Piso -5 terá capacidade para 27 lugares de estacionamento, 17 simples e 10 duplos, interiores, e 31 lugares ao ar livre. O acesso automóvel ao parque será efetuado pelo Largo do Cano, no Bairro dos Ferreiros, sendo para o efeito demolida uma habitação devoluta propriedade da Câmara Municipal.

Recorde-se que o edifício inacabado do antigo Hotel do Parque, depois de décadas de incertezas e de avanços e recuos, foi finalmente vendido estando neste momento em curso as obras de reabilitação que o transformarão num complexo habitacional que mudará radicalmente uma zona que, durante longos anos, foi uma verdadeira nódoa urbanística no centro da cidade.