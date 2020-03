Município de Vila Real suspende fiscalização do estacionamento tarifado

Com o objetivo de reforçar progressivamente as ações de combate ao COVID-19, e tendo por base as recomendações da Direção Geral de Saúde, o Município de Vila Real, em estreita articulação com os concessionários TUVR – Transportes Urbanos de Vila Real e com a EMPARK PORTUGAL S.A. – responsável pela gestão e exploração do estacionamento tarifado na via pública em Vila Real, decidiu, até informação em contrário, suspender a validação dos passes e bilhetes no interior dos autocarros; suspender a fiscalização dos lugares de estacionamento tarifado na via pública, na área congestionada para o efeito, incluíndo a fiscalização dos lugares de estacionamento tarifado na via pública, na área sob a responsabilidade da Vila Real Social – EM.