Município de Vila Real sensibiliza funcionários para a separação de resíduos

Os Serviços de Ambiente do Município de Vila Real, a Empresa Municipal de Água e Resíduos – EMARVR e a RESINORTE desenvolveram uma ação de sensibilização destinada aos funcionários, de forma a instruir para a separação dos resíduos produzidos nos respetivos serviços.



Esta ação de sensibilização, que pretende diminuir a Pegada Ecológica dos Serviços Municipais, foi complementada com a instalação de Ecobags, cedidos pela RESINORTE, proporcionando-se, deste modo, as condições necessárias para a correta separação do lixo.



O conceito da Pegada ecológica refere-se à quantidade de terra e água que seriam necessários para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. Para além disso, pretende-se contribuir para alcançar as metas de produção de resíduos, com redução do “lixo” enviado para aterro, e aumento de reciclagem.



Esta sensibilização passará também pela formação das técnicas de limpeza que recolhem os resíduos dos edifícios municipais. Todos juntos, com pequenas alterações no comportamento poderemos contribuir para melhorar o Planeta.