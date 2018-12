No passado dia 29 de novembro, no âmbito do congresso da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, foram reconhecidos pela Cidade Social e pela APOGESD como “Municípios Amigos do Desporto”, 88 municípios portugueses, entre os quais se encontra pelo segundo ano consecutivo, o município de Vila Real.

O Programa Município Amigo do Desporto (MAD) constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses. Os Programas Diabetes em Movimento, Manhãs do Parque Corgo e Bila Sénior, foram considerados pelo MAD como referências no desenvolvimento de medidas desportivas de combate ao sedentarismo, mas também de cariz social, formativo e inclusivo.

As candidaturas refletem a intervenção dos municípios, nomeadamente em relação aos itens organização, planeamento desportivo e dimensão económica, instalações e organizações desportivas existentes, eventos de atividade física, desportivos e de formação, programas de atividade física e desportivos, estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética, entre outros.

Segundo o responsável nacional do programa Pedro Mortágua Soares “este programa parte do pressuposto de que o desporto e a atividade física são fatores de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando a prática regular de atividade física e o desenvolvimento desportivo português”.

Deixe o seu Comentário

Comentário