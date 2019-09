Município de Vila Real promoveu Semana Cultural para animadores/vigilantes

Entre os dias 3 e 6 de setembro de 2019, o Município de Vila Real promoveu a primeira Semana Cultural integrada no ano letivo 2019/20, uma iniciativa que teve como público-alvo os animadores e vigilantes que irão assegurar o Serviço de Apoio à Família nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico e pré-primário da rede pública.

Foi uma semana dinâmica e interativa ao longo da qual se desenvolveram diversas atividades e workshops de bem-estar e autoconhecimento, caminhando no sentido da descoberta interior – “Quem Olha Para Fora Sonha, Quem Olha Para Dentro Desperta! “– Carl Gustv Jung.

Esta iniciativa vem no seguimento de outras que a autarquia tem vindo a desenvolver, anualmente, com vista a garantir a qualidade do acompanhamento das crianças fora da componente letiva, nomeadamente, ações de formação dirigidas ao animadores e vigilantes, permitindo-lhes adquirir conhecimentos e competências inerentes ao desempenho das suas funções com vista a assegurem a segurança e bem-estar de cada criança que frequenta estes serviços nas escolas da rede pública.

Recorde-se que o Serviço de Apoio à Família (SAF) funciona nos estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho de Vila Real, com o objetivo de garantir horários complementares adequados para o desenvolvimento das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), na educação pré-escolar e para o desenvolvimento da componente de apoio à família (CAF), no 1º ciclo do ensino básico.