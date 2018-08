Orientado para as Famílias com crianças em idade escolar, que sejam residentes no concelho, atendendo, com especial importância, à situação económica de alguns agregados familiares, o Município de Vila Real volta, no ano letivo 2018/19, a promover a troca de manuais escolares através do projeto Banco de Livros Escolares – Os nossos livros usados poderão ser bem partilhados.

Atendendo às políticas de apoio à Família que o atual executivo municipal tem vindo a implementar, este projeto visa promover a troca gratuita de livros escolares usados, do 5º ao 12º ano, apoiando as Famílias na redução dos encargos com as despesas escolares, promovendo com atitudes de solidariedade, o estudo e o sucesso escolar.

Assim, o Banco de Livros Escolares está disponível até ao próximo mês de outubro, na Biblioteca Municipal de Vila Real, pelo que os interessados poderão desde já entregar ou levantar os manuais escolares.

