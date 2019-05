Município de Vila Real promove Programa Livros para Todos

No próximo ano letivo, o Município de Vila Real irá oferecer, a exemplo dos dois últimos anos letivos, os Livros de Fichas de Atividades para todos os alunos do ensino público, privado e cooperativo, incluindo Inglês para os 3º e 4º anos, e os Manuais Escolares para os alunos do ensino privado e cooperativo, incluindo Inglês para os 3º e 4º anos, iniciativa que no ano letivo 2019/2020 representará, previsivelmente, um investimento municipal superior a 75.800 euros.



O Programa Livros para Todos é um projeto no âmbito da Ação Social Escolar, complementar ao já existente e da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos Municípios, cujo objetivo é atribuir os Manuais Escolares a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e cooperativa do Concelho de Vila Real, numa lógica de discriminação positiva em relação aos alunos mais carenciados.



Este Programa Municipal existe desde o ano letivo 2014/2015, com a oferta de 3 manuais (matemática, português e estudo do meio). No ano letivo 2015/2016 e dado que que o ensino de inglês passou a ser obrigatório a partir do 3º ano, o Município de Vila Real, para além dos manuais que já tinha oferecido no ano letivo anterior, também ofereceu o manual de inglês para os alunos do 3º ano. A partir do ano letivo 2016/2017, foram introduzidas algumas alterações em resultado de o atual Governo ter iniciado também o programa nacional que garante a progressiva gratuitidade dos manuais escolares para todos os alunos do ensino público que, até ao final da corrente legislatura chegará a todos os alunos que frequentam os diferentes níveis de ensino das escolas públicas.