O Município de Vila Real volta a promover a iniciativa Outono à Mesa, através da qual todos os anos dá a conhecer os sabores de outono da nossa gastronomia. Assim, todos os fins-de-semana do mês de novembro, nos restaurantes aderentes, serão confecionados pratos com os produtos sazonais e os sabores de outono característicos da região.

Promovido pelo Município de Vila Real e pela APHORT, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, em parceria com os restaurantes aderentes, este evento já se afirmou como um importante fator de dinamização da restauração e gastronomia locais, numa época considerada baixa para o setor. Os produtos sazonais e os sabores de outono são o ponto de partida para a criação e oferta de iguarias gastronómicas que fazem de Vila Real um destino apetecível, também nesta época do ano.

No primeiro fim-de-semana gastronómico, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, teremos a Floresta à Mesa, com pratos dedicados à floresta, com uma oferta variada de sabores provenientes da floresta e da silvicultura, como as castanhas, os cogumelos silvestre e o javali, uma iniciativa inserida no programa da Mostra da Floresta, que conta com o apoio de algumas associações locais ligadas à produção agrícola e cinegética. O fim-de-semana de 16 a 18 de novembro será dedicado a uma especialidade gastronómica tipicamente vila-realense, as Tripas aos Molhos, com as rabanadas como sobremesa.

E, como não poderia deixar de ser, no último fim-de-semana do Outono à Mesa, de 23 a 25 de novembro, no menu estarão em destaque os produtos dedicados à eleição da Mesa de Vila Real como uma das 7 Maravilhas à Mesa de Portugal.

RESTAURANTES ADERENTES

Adega Regional Passos Perdidos; Bons Tempos Restaurante e Petiscos; Casa de Pasto Chaxoila, Curva 24 Refeições e Petiscos, Hotel Miracorgo – restaurante Le Buffet, Hotel Miraneve, Hotel Quinta do Paço, Loja do Covilhete, Restaurante A Viúva; Restaurante Água na Boca, Restaurante Convívio; Restaurante Grill O Costa; Restaurante Maranus; Restaurante Paulo, Restaurante e Caffé Rampa’s, Restaurante Stop, Tralha Wine Tapas Bar.

