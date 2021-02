Município de Vila Real promove oficinas temáticas para jovens em confinamento

O Município de Vila Real prepara-se para dar início a um ciclo de oficinas temáticas online dirigidas aos jovens, faixa etária que, a par dos seniores, mais tem sentido o efeito do isolamento provocado pelo confinamento geral do país, o segundo em menos de um ano.

Fornecer estratégias que facilitem a passagem deste novo confinamento que obrigou ao regresso do ensino à distância e ao recolher cívico, onde as rotinas e a convivência social dos jovens foram ferozmente afetadas, é o objetivo desta iniciativa do Município cuja primeira sessão decorrerá no próximo sábado, dia 20 de fevereiro, das 15h00 às 16h30, via Zoom.

Emoções (da Mente e do Corpo) será o tema desta primeira sessão no âmbito da qual serão trabalhadas práticas de Relaxamento e Respiração Consciente e fornecidas ferramentas para aprender a gerir melhor as emoções, como a angústia, a tristeza, o medo e a incerteza que, aliadas ao desgaste, cansaço e frustração, recorrentes nesta fase, têm um grande impacto psicológico na saúde mental dos jovens. Nesta sessão será ainda abordada a temática da inteligência emocional, com o objetivo de ajudar na organização das rotinas do dia-a-dia e garantir o bem-estar dos jovens.

A inscrição, gratuita e obrigatória, poderá ser efetuada até ao dia 18/2/2021 em https://bit.ly/2NutFng