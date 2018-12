Na interrupção letiva que se avizinha, o Município de Vila Real volta a apostar na realização das oficinas criativas, com vista à ocupação dos jovens durante este período. As atividades previstas, a desenvolver no Espaço Juventude, para além de serem uma excelente forma de passar as férias escolares aprendendo coisas novas, são uma oportunidade de fazer novas amizades e de partilhar conhecimento e experiências.

Assim, no dia 17 de dezembro, decorrerá o Workshop de reciclagem de livros e revistas, onde serão construídos objetos alusivos à época Natalícia, no dia 18 realiza-se o Workshop de velas decorativas para o Natal. No dia 19 decorre a Oficina de Lã, onde serão construídas figuras natalícias utilizando esse material. Dia 20 os jovens irão aprender a fazer queijo artesanal e no dia 21 irão descobrir a natureza, fazendo uma visita ao Centro de Ciência de Vila Real, que terminará com um percurso pedestre pelo Parque Corgo.

As Oficinas Criativas são um dos projetos que o Município tem no terreno e que são um reflexo da visão estratégica para a juventude. A autarquia acredita que dar aos jovens a atenção, as oportunidades e os meios de que necessitam para poderem concretizar as suas ideias e projetos no presente é fundamental para garantir um futuro promissor para toda a sociedade.

As inscrições, que são gratuitas mas obrigatórias e limitadas a 20 participantes por Workshop, decorrerão no Espaço Juventude, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

