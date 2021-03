Município de Vila Real promove Oficina Temática on-line para jovens

Depois do sucesso da primeira Oficina Temática on-line, que no passado mês de fevereiro contou com a participação de cerca de 70 jovens, o Município de Vila Real tem já agendada, para o dia 20 de março, a próxima sessão desta iniciativa.

Promoção da Autoestima nos Jovens será o tema abordado nesta segunda oficina, que terá como principal objetivo aumentar a autoestima como caminho para um crescimento harmonioso e vigoroso, quer emocional quer físico, através da aplicação de técnicas de Mindfulness (consciência plena).

Recorde-se que estas oficinas têm como público-alvo os jovens que, devido à pandemia, permanecem confinados e com aulas à distância, pelo que é fundamental fornecer estratégias que facilitem a passagem deste novo período de distanciamento social.



A ação decorrerá via zoom, no dia 20 de março, das 15h às 16h30. A inscrição, obrigatória, poderá ser efetuada até dia 18 de março, através do link: https://bit.ly/3etwsIZ