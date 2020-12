Município de Vila Real oferece ajuda na campanha de vacinação da Covid-19

Município disponibiliza salas para vacinação, camaras frigoríficas com temperatura inferior a -80ºC e Unidade Móvel de Saúde.

Consciente da dificuldade em executar uma campanha urgente de vacinação contra a COVID-19, o Município de Vila Real tomou a iniciativa de contactar as autoridades de saúde, no sentido de disponibilizar espaços e equipamentos para auxiliar nessa missão.

Assim, o Município informou o Ministério da Saúde da existência de 3 salas, com cerca de 200 m2, totalmente disponíveis e adequadas para a instalação de um centro de vacinação COVID-19. Estas salas, originalmente laboratórios no Regia Douro Park, possuem características que as otimizam para este fim, para além de estarem bem servidas de acessos, estacionamento e acesso para cidadãos com mobilidade reduzida. Perante a necessidade de, potencialmente, ser vacinada toda a população, o Município considerou relevante oferecer espaços alternativos, de forma a que as unidades de saúde consigam manter a sua capacidade de resposta a todas as questões não relacionadas com COVID-19.

Também no Regia Douro Park, o Município disponibilizou arcas congeladoras com capacidade de gerarem temperaturas inferiores a 80 graus negativos. Estas poderão ser usadas para armazenamento de stocks de vacinas, quer para o concelho de Vila Real, que para a região. Nesta altura a capacidade de armazenamento é de 600 litros, que poderá ser elevada até aos 1.200 litros, em caso de necessidade.

Por fim, e como já tem feito em outras campanhas de vacinação para a gripe comum ou para testagens COVID-19, o Município disponibiliza a sua Unidade Móvel de Saúde, permitindo vencer as dificuldades de deslocação de parte da população.

No passado dia 7 de dezembro, a Direção Executiva e o Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte visitou os espaços e equipamentos disponibilizados, considerando-os adequados à utilização proposta. Mais uma vez estas instituições trabalham em estreita colaboração, procurando melhorar a resposta à crise sanitária vivida.

O Município de Vila Real convida os órgãos de comunicação social a visitarem estes espaços e equipamentos no próximo dia 9 de dezembro, pelas 11h30, no Regia Douro Park.