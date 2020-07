Município de Vila Real lança programa de apoio à esterilização de animais de companhia

O Município de Vila Real está a lançar um programa de apoio à esterilização de animais de companhia (cães e gatos) de acordo com a legislação em vigor, com a colaboração dos Centros de Atendimento Médico Veterinários (CAMV) do concelho.

Este programa insere-se numa política de bem-estar animal, com o objetivo de sensibilizar a população para os benefícios da esterilização de animais de companhia.

A implementação da esterilização como solução para reduzir a sobrepopulação de animais de companhia, para os quais não há donos, é o caminho a seguir.



Os apoios a que este programa se refere são:

– €55 para esterilização de cadelas;

– €30 para esterilização de cães;

– €35 para esterilização de gatas;

– €15 para esterilização de gatos.



Para se candidatarem a estes apoios, os munícipes e associações, após efetuada a esterilização do animal de estimação no CAMV da sua preferência, devem efetuar a candidatura no Espaço de Atendimento ao Cidadão do Município de Vila Real e munirem-se dos seguintes documentos:

– Documento de identificação de animal de companhia, com indicação de esterilização;

– Declaração do Médico Veterinário responsável com data da esterilização;

– Comprovativo de residência do requerente;

– Comprovativo de IBAN.