Município de Vila Real lança desafio “Árvore da Esperança Juvenil”

Desafio árvore da esperança juvenil é a designação da mais recente iniciativa lançada pelo Município para a Juventude. Aproveitando o início da Primavera e o Dia Mundial da Árvore, a autarquia convidou as associações juvenis, grupos informais e outros grupos de jovens para plantarem aquela que será a sua árvore da esperança. Esperança num futuro risonho e cheio de oportunidades, que certamente virá depois desta fase mais desafiante a todos os níveis.

Assim, com o objetivo de assinalar a importância da sustentabilidade dos ecossistemas, cada associação e grupo de jovens aderentes, plantará a sua árvore Quercus pyrenaica (carvalhos), que será identificada com uma mensagem de esperança, alusiva ao mês da natureza. O local escolhido, atendendo ao estado de emergência ainda em vigência devido à Covid-19, deverá ser na área de atuação ou de residência da respetiva associação e poderá contar com a participação de um ou dois jovens, cumprindo todas as normas de DGS.

O Município de Vila Real continua a investir em iniciativas para a Juventude, promovendo novas dinâmicas de cidadania juvenil, com uma clara aposta no envolvimento dos jovens nos problemas ambientais e na promoção da sustentabilidade do planeta.