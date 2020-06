Município de Vila Real lança concursos públicos para criação de três parques de estacionamento gratuitos

O Município de Vila Real, através de um comunicado, anunciou que aprovou, na última reunião de câmara, a 1 de junho, a abertura de procedimentos para a criação de dois novos parques de estacionamento gratuito na cidade de Vila Real, um junto à Biblioteca Municipal e outro na rua Dr. Manuel Cardona.

“Considerando que a zona da Biblioteca é um dos pontos de entrada e saída na cidade e que ao lado existe um terreno disponível do domínio público municipal, a autarquia decidiu instalar naquele local uma zona de parqueamento gratuito com capacidade para 195 lugares”, pode ler-se no comunicado em que a autarquia declara que esta empreitada tem um prazo global de execução de até 90 dias, contados a partir da data da consignação da obra, e um valor base estimado de 252 860,00 euros.



O outro parque de estacionamento estará localizado num terreno pertencente à Residência de Estudantes, sita na rua Dr. Manuel Cardona que, por via da delegação de competências da Educação, passou para o domínio municipal. “Trata-se de um espaço onde, em tempos, funcionou um polidesportivo e que, atualmente, se encontra ao abandono, pelo que a sua adaptação para este fim representa uma mais-valia para aquela zona da cidade onde se concentram vários equipamentos públicos, o que obriga a um fluxo constante e de grande volume de utentes”, frisou o município, sublinhando que pretende-se assim requalificar todo aquele espaço, criando um parque de estacionamento com cerca 56 lugares que, para além de garantir a urbanidade da rua, permitirá minorar algumas das dificuldades de circulação agora sentidas. A empreitada terá um prazo de execução de 90 dias e um preço base de 50 567,50 euros.

Após a conclusão das empreitadas referentes a estes dois procedimentos, estarão disponíveis mais 251 lugares de estacionamento gratuito para os vila-realenses. Uma mais-valia à qual acresce o facto do estacionamento que ficará junto à Biblioteca favorecer os modos suaves de transporte, a redução do número de viaturas a entrar no centro da cidade e, consequentemente, a redução das emissões de CO2.



Na mesma reunião do Executivo Municipal, foi ainda aprovada a abertura de procedimento para criação de bolsas de estacionamento no Bairro de Santa Maria, com prazo de execução de 90 dias e um preço base de 87.000,00 euros. Uma intervenção que surge no âmbito do projeto de qualificação daquele Bairro, prevista no Programa de Ação “Articular”.