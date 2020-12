Município de Vila Real lança campanha de incentivo ao comércio local

A crise sanitária que vivemos, devido à pandemia Covid-19, trouxe uma grave crise económica que está a afetar severamente alguns setores económicos, com particular impacto no comércio, na restauração e na produção locais.

“Comprar local nunca foi tão importante como hoje. Na quadra natalícia que se avizinha todos podemos fazer a nossa parte, recorrendo ao nosso comércio, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, àqueles que têm sido a espinha dorsal da nossa economia local. Valorizar é aumentar o valor, ganhar importância e dimensão. Vamos valorizar o que é nosso! Valorizar a nossa terra, valorizar o nosso comércio, valorizar a nossa gente. Vamos valorizar-nos e valorizar Vila Real. Vamos mudar o futuro!”, informou a autarquia.

Diariamente serão lançadas imagens com os rostos da economia local que todos conhecemos, nas redes sociais. Para além dessa iniciativa, serão ainda usados outros meios, nomeadamente a comunicação social local, para incentivar o consumo no comércio, restauração e produção de Vila Real.