Município de Vila Real já plantou 200 mil árvores

No passado dia 19 de fevereiro, a Câmara Municipal de Vila Real, plantou 3500 árvores, atingindo, assim, a marca das 200 mil árvores. Esta iniciativa está inserida no programa “Um milhão de árvores para salvar o clima”, associado ao programa “Floresta Comum” da Quercus que tem como objetivo plantar árvores e espécies adaptadas às condições geográficas e climáticas.

“O município lançou este programa em parceria com a Quercus no ano passado. A Quercus desafiou-nos a lançarmos um programa ao qual os municípios podem aderir, plantando num espaço de cinco anos um milhão de árvores. Estamos, também, a aproveitar o momento para mostrar que anualmente continuamos a ligados ao programa da Quercus “Floresta Comum”, adiantou Carlos Silva, vereador da segurança e da proteção civil.

O objetivo desta ação, realizada em parceria com os detentores das propriedades onde foram plantadas as árvores, foi mostrar a importância que tem o setor florestal enquanto atividade económica no concelho e enquanto fator fundamental para a sustentabilidade dos ecossistemas e do ambiente. “Aquilo que nós estamos a fazer é tentar dar aos nossos espaços florestais uma maior resiliência com espécies mais resistentes aos fatores que as afetam anualmente, como por exemplos os incêndios florestais, para que tenhamos, ao fim de alguns anos, um espaço florestal mais sustentável, ambientalmente mais adaptado e, consequentemente, com melhores condições de vida para todos os nossos cidadãos”, explicou Carlos Silva.

O objetivo do milhão de árvores deverá ser atingido daqui quatro anos e para isso o Município vila-realense poderá contar com o apoio de vários agentes ligados ao setor florestal e com a colaboração dos mais jovens que são sensibilizados para esta problemáticas através da colaboração das escolas.

CR