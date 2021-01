O Presidente da Junta de Freguesia de Mondrões, Félix Touças, foi violentamente agredido dentro da sede da Junta de Freguesia, enquanto desempenhava as funções para as quais foi eleito. Os atos ocorreram na passada quarta-feira, pelas 20h30. O autarca foi imediatamente assistido no Hospital da Luz, em Vila Real e o suspeito identificado.

O Município de Vila Real veio, agora, repudiar “em absoluto este e todos os tipos de agressões, físicas ou verbais”. “Nenhum tipo de discordância, quer seja política, processual ou ideológica, justifica a utilização gratuita de violência contra qualquer cidadão e muito menos contra um autarca eleito”, escreveu a autarquia, nas redes sociais.

O Município de Vila Real deseja que este tipo de ocorrência “não seja normalizado”. “Particularmente em ano de eleições autárquicas, e uma vez que neste caso em concreto existiram ameaças de morte contra Félix Touças, apela-se às autoridades policiais e judiciais para que atuem com toda a rapidez e eficácia, no sentido de penalizar quem promove tão condenáveis atos”, concluiu o Município de Vila Real.

Félix Touças tem 49 anos e foi eleito em 2017 presidente da Junta de Freguesia de Mondrões pelo Partido Socialista. Sabe-se que o agressor foi devidamente identificado pelas autoridades policiais e pode, entretanto, ser acusado de tentativa de homicídio.