Município de Vila Real investe na defesa da floresta contra incêndios

Depois de aprovada a candidatura a apoios comunitários, o Município de Vila Real oficializou a consignação da empreitada de instalação de infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios no concelho de Vila Real às empresas e empreiteiros vencedores do respetivo procedimento concursal, finalizando assim um planeamento de 5 anos (2016 a 2020).

O projeto que agora se inicia, com uma duração estimada de 120 dias e com investimento contratualizado de 537.778,33€, contempla a construção de Rede Primária e Secundária de Defesa da Floresta Contra Incêndios, Rede Viária Florestal, instalação de mosaicos de DFCI e a construção de 1 ponto de água, intervenções que abrangem aproximadamente 500 hectares em espaços florestais identificados como de maior risco de incêndio, localizados nas freguesias de Andrães e Abaças e nas UF de S.T. Castelo e Justes, Mouçós e Lamares e Constantim e Valnogueiras.

Todo este período de preparação e de investimento na infraestruturação dos espaços florestais visa dotá-los de melhores condições para o combate aos incêndios, tornando-os mais resilientes ao fenómeno, sempre com a consciência que somente através de ações devidamente planeadas, dirigidas a áreas de maior risco e continuadas no tempo, produzirão os resultados desejados, diminuindo o número de ocorrências e consequentemente de áreas ardidas, aumentando assim o valor económico dos espaços florestais concelhios, objetivo em que a autarquia continuará fortemente empenhada. O Presidente da Câmara Rui Santos destaca 2020 como “um bom exemplo, com recordes mínimos de área ardida”, fruto do trabalho de prevenção e do comprometimento de todas as entidades envolvidas.

A par do investimento efetuado na melhoria das condições gerais do território para a prevenção e combate eficaz aos incêndios florestais, o Município de Vila Real reforça a vontade de continuar a apostar em ações de proximidade com a realização de campanhas de sensibilização junto das populações para que evitem comportamentos de risco.