Município de Vila Real investe cerca de 59 mil euros para apetrechamento de escolas

À semelhança dos anos letivos transatos o Município de Vila Real procedeu à aquisição de material didático, mobiliário e equipamentos adequados às atuais exigências do sistema educativo, para apetrechamento das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e dos Jardins de Infância da Rede Pública, num investimento de cerca de 59.500€.

Proporcionar aprendizagens múltiplas, dando oportunidades de autonomia e de socialização, contribuindo assim para uma integração positiva e equilibrada na vida em sociedade e na escolaridade obrigatória são alguns dos objetivos desta medida através da qual o Município, após auscultação da direção dos agrupamentos de escolas sobre as necessidades identificadas pelos educadores e professores do primeiro ciclo do ensino básico, adquire e disponibiliza os materiais e equipamentos solicitados por cada um dos estabelecimentos de educação e ensino, de acordo com as suas necessidades e projetos educativos.

Assegurar o acesso universal à educação é, neste período particularmente difícil que o país e o mundo atravessam, com a crise sanitária e económica, absolutamente fundamental para garantir que ninguém fique para trás. O Município de Vila Real continua assim a pautar a sua intervenção numa ótica de serviço público e de obtenção de maiores níveis de satisfação das reais necessidades das crianças, alunos, pais e encarregados de educação.