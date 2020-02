Município de Vila Real investe 15 mil euros em atividades escolares

O Município de Vila Real anunciou, hoje, que pretende continuar a apoiar financeiramente as atividades escolares e extracurriculares dos diversos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, com a atribuição de um valor total de 15.000€, a ser distribuído pelos dois Agrupamentos de Escolas e duas Escolas Secundárias do concelho de Vila Real.

“Este apoio financeiro da autarquia é uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido, ao longo de todo o ano, pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de Vila Real, no âmbito das respetivas comunidade escolares e que vai para além das atividades estritamente didático-pedagógicas”, declarou o município em comunicado, acrescentando que “para a autarquia, esta medida pretende, por um lado, incentivar as escolas a continuarem a desenvolver este género de iniciativas e, por outro lado, eliminar o risco de haver alunos excluídos de atividades escolares e/ou extracurriculares por dificuldades financeiras próprias”.