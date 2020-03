Autarquia de Vila Real encerra equipamentos e suspende serviços municipais

O Município de Vila Real, atento à evolução da pandemia de COVID-19, às últimas decisões do Governo Português e às recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre esta matéria, adotou uma série de medidas destinadas a abrandar/erradicar a disseminação do vírus, sem alarmismos excessivos.

Nesse sentido, e em primeiro lugar, solicita-se que as deslocações dos cidadãos aos serviços de atendimento ao público de todos os serviços da Câmara Municipal sejam reduzidas ao mínimo possível, e a situações em que não exista qualquer outra alternativa.

Assim, a partir desta data e até indicação em contrário, o Município de Vila Real deliberou suspender o funcionamento dos seguintes serviços e equipamentos municipais: Piscinas Municipais; Pavilhão dos Desportos; Escola Fixa de Trânsito; Julgados de Paz (Por indicação do Ministério da Justiça); Centro de Informação Autárquico ao Consumidor – CIAC (poderá ser contactado através do e-mail ciac@cm-vilareal.pt); Centro de Marcha e Corrida; Grande Auditório do Teatro Municipal; Biblioteca Itinerante; Projeto +Social-E7G; Residência para Estudantes do 2º Ciclo e Ensino Secundário, da responsabilidade do Município de Vila Real; Programa Bila Sénior – Atividade Física Sénior nas Freguesias; Oficina Domiciliária; Unidade Móvel de Saúde (esta resulta de uma parceria com o ACES – Douro, cujos recursos humanos foram alocados ao combate do COVID19 e não estão disponíveis).

Para além destes encerramentos/suspensões, foi deliberado limitar o funcionamento de alguns equipamentos municipais, nos seguintes moldes: no Museus, Centro de Ciência, Agência de Ecologia Urbana a suspensão de todos eventos previstos e limitação de entradas a grupos com um máximo de 10 pessoas, a cada quinze minutos (segundo orientações da Direção Regional da Cultura para Museus e Monumentos); na Biblioteca Municipal, a diminuição da lotação das salas de leitura para um quarto da sua capacidade.

Todos os eventos desportivos, culturais, formativos ou de qualquer outra temática, que estivessem previstos, serão avaliados caso a caso e a decisão sobre a sua manutenção ou cancelamento será comunicada oportunamente.

No caso das Feiras semanais e do Mercado Municipal, foi deliberada a manutenção do seu funcionamento, de forma a evitar um impacto económico que seria relevante e a assegurar a existência do fornecimento de alguns bens alimentares. Ainda assim, o Município apela veementemente a que todos os utentes destes espaços cumpram escrupulosamente todas as recomendações da Direção Geral de Saúde, em termos de higiene, manutenção do espaço pessoal e etiqueta respiratória.

Por fim, o Município assegura que promoverá um reforço da higienização e limpeza dos espaços municipais, dos transportes públicos urbanos, e que procurará manter uma informação permanentemente atualizada junto dos cidadãos. Para mais informações, poderá ser utilizado o endereço de e-mail geral@cm-vilareal.pt.