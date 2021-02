Município de Vila Real é membro fundador da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude

O Município de Vila Real é um dos membros fundadores da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, que se apresenta como um espaço privilegiado para a definição e debate das Políticas de Juventude de base local, contando já com a adesão de mais de 70 municípios portugueses.

Esta Rede, criada no final do ano de 2020 pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), tem como missão consolidar a ligação e cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se numa plataforma de contacto e compromisso para a implementação de reais políticas de juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação destas faixas etárias.

A FNAJ, através das mais de mil associações juvenis da sua rede nacional, envolvendo cerca de meio milhão de jovens, prestará apoio ao Município na criação e otimização das ferramentas de participação e dos espaços de diálogo, com o objetivo de implementar planos de ação que se traduzam em políticas amigas da Juventude e de projetos que se adequem às suas intenções.

Desde 2013 muitos têm sido os projetos apresentados pelo Município de Vila Real, em articulação com o Conselho Municipal de Juventude, com o objetivo de dar voz aos jovens. Empreende@Villa.Jovem, Jovem Autarca, Medalha Municipal de Mérito juvenil, Multiplicadores Eurodesk e Orçamento Participativo Jovem, são alguns exemplos de projetos já implementados pela autarquia, que continuará a manter as políticas de juventude como um eixo central da sua ação governativa, alimentada por um diálogo permanente com as associações juvenis, dando espaço para a socialização, integração, capacitação e apoio ao empreendedorismo.