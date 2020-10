Município de Vila Real dedica semana à igualdade

Hoje, 24 de outubro, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, estará em Vila Real a convite do Município para inaugurar o Espaço Igualdade, sito na rua Avelino Samardã, no Bairro S. Vicente de Paulo. No decorrer desta sessão será ainda assinado o protocolo de cooperação entre o Município de Vila Real e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Esta iniciativa insere-se nas comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, no âmbito do qual a autarquia preparou um programa de atividades que se prolongará até ao próximo dia 30 de outubro, com o objetivo de colocar na ordem do dia esta temática. Das várias iniciativas previstas destacam-se a realização de uma mesa redonda subordinada ao tema As Desigualdades de Género/Sociais no âmbito da Pobreza, a realizar no dia 28, e o V Seminário da Igualdade – Desigualdades Socias/Violência Intergeracional no Contexto da Pandemia, a realizar no dia 29. Estas e as restantes iniciativas que compõem o programa decorrerão no nas instalações do novo Espaço igualdade.