Município de Vila Real comparticipa vacina da gripe sazonal nas farmácias

A saúde e bem-estar da população vila-realense, especialmente no que toca aos grupos mais vulneráveis, é uma real preocupação da Câmara Municipal de Vila Real e é neste sentido que o Município adere ao Programa “Vacinação SNS Local” – Vacinação da gripe nas farmácias, gratuita para maiores de 65 anos.

No âmbito deste programa, o Município vai comparticipar o custo da administração da vacina da gripe para cidadãos com 65 ou mais anos de idade, permitindo e incentivando os cidadãos deste grupo etário a vacinar-se comodamente na farmácia da sua preferência, de forma gratuita, bastando para isso apresentar o nº de Utente de Saúde. Este apoio, que poderá chegar a 2000 munícipes, tem como objetivos elevar a taxa de vacinação para 75% junto da população de idade mais avançada, cumprindo desta forma a meta proposta pela Organização Mundial de Saúde, e evitar aglomerados em Centros de Saúde, numa altura em que se espera que estes estejam sujeitos a uma maior pressão devido à realidade atual.

A par desta ação, o Município está também a colaborar numa outra, com o ACES Douro I – Marão e Douro Norte, disponibilizando a Unidade de Saúde Móvel para deslocações às Freguesias do concelho de modo a que os munícipes que se inscreveram na Junta de Freguesia possam ser vacinados. Ambos os programas de vacinação, na Farmácia ou através da Unidade Móvel, contam com o apoio do Município e são complementares ao já habitual que acontece na respetiva Unidade de Saúde Familiar.

Aumentando assim o leque de alternativas, a Câmara Municipal de Vila Real conta com a colaboração e responsabilidade de todos e apela aos cidadãos abrangidos por esta medida que façam a escolha mais cómoda e segura, evitando assim congestionar os Centros de Saúde numa altura em que vemos um grande aumento de casos de COVID-19 no país e na nossa região. O presidente Rui Santos afirma que “na prevenção está o sucesso para ganharmos esta batalha”, num processo que começou a 19 de outubro e que, sem data para terminar, chegará a todos.