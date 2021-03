Município de Vila Real comemorou dia Mundial da água com apresentação de EcoPontas e PapaChicletes

O Município de Vila Real, no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”, instalou 20 estruturas binárias de recolha de pastilhas elásticas e de pontas de cigarro. Estas estruturas intituladas de EcoPontas e PapaChicletes foram apresentadas aos vila-realenses no Dia Mundial da Água, dia 22 de março de 2021, de forma a assinalar a data e alertar a população para a problemática da poluição da água, uma vez que estes resíduos quando mal depositados têm, quase sempre, como destino final os rios e/ou mares, causando a degradação destes recursos naturais.

As EcoPontas & PapaChicletes foram desenvolvidas pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães, que já venceu com este projeto o Prémio Inovação Social Green Project Awards da Sociedade Ponto Verde. Trata-se de uma solução inovadora que visa a redução da acumulação de resíduos de pontas de cigarro e pastilhas elásticas no espaço público. Para além desta vertente, possui um cariz de I&D, promovendo a valorização dos resíduos e reforçando a importância da economia circular, uma vez que têm como destino final a reciclagem e com este material produzir novos materiais, como por exemplo e-tijolos.

Esta medida, para além de contribuir para a redução do impacto das pontas de cigarros ou charutos no meio ambiente, cria condições para a adequada deposição, recolha e tratamento dos resíduos de produtos de tabaco. Servirá, ainda, de ferramenta de auscultação da população para analisar o impacto do projeto junto da sociedade vila-realense e, se for caso disso, dar-lhe mais visibilidade. Neste sentido, foi implementado um sistema de recolha de opinião e/ou questionário de resposta rápida. As questões patentes nestas infraestruturas são: Conhece a EEA Grants?; Já ouviu falar do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”?; Ainda deita pontas de cigarro para o chão?; Considera estas iniciativas importantes? Acha que deveriam existir mais depósitos de pontas de cigarros?

Este projeto é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.