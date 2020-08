Município de Vila Real celebrou Dia Internacional da Juventude

Ontem, dia 12 de agosto, o Município de Vila Real celebrou o Dia Internacional da Juventude que, este ano, esteve subordinado ao tema “Compromisso da Juventude para a Ação Global”. Assim, a autarquia convidou os jovens a comemorar e integrar as suas vozes, ações e iniciativas, bem como, a defender o seu envolvimento pleno, universal e equitativo para enfrentar os desafios que a humanidade enfrenta.



Com o objetivo de envolver os/as jovens, tornando as instituições locais, nacionais e globais mais inclusivas, de forma a fortalecer a sua capacidade e relevância para alcançar uma ação global, o Município de Vila Real juntou-se a esta iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pelo Conselho Nacional da Juventude e pela Federação Nacional das Associações Juvenis.

Mais de 15 jovens voluntários vila-realenses, realizaram uma ação de sensibilização sobre sustentabilidade ambiental, nas piscinas Codessais em Vila Real, de forma a realçar a importância do progresso da sociedade e para o urgente combate ao flagelo das alterações climáticas.