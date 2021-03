Município de Vila Real assinalou Dia da Mulher com homenagem às presidentes de Junta

O Município de Vila Real assinalou, mais uma vez, o Dia Internacional da Mulher. Desta vez, as homenageadas com um Voto de Reconhecimento municipal foram a Presidente da Junta de Freguesia de Vila Marim, Sandra Marcelino (PS), e a Presidente da União de Freguesias de Pena, Quintã e Vila Cova, Adília Clemente (PSD).Estas duas mulheres, para além de percursos académicos, profissionais, familiares e sociais assinaláveis, assumiram também a enorme responsabilidade de serem Autarcas, servindo a sua comunidade com reconhecidos méritos.

O Município de Vila Real pretendeu, assim, reconhecer a cada vez maior e melhor participação das mulheres na vida política, onde se afirmam pela sua qualidade. Parabéns a estas duas homenageadas, que representam todas as mulheres que se dedicam à causa pública.