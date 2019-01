Na segunda-feira passada, o Município de Vila Real assinou um protocolo com a Eurodesk Portugal, aderindo, desta forma, à rede de informação aos jovens da Eurodesk Portugal. Esta rede consiste num ponto de acesso à informação europeia destinada aos jovens e aos profissionais da área da juventude e, através desta parceria, o Município de Vila Real poderá formar técnicos, qualificar os seus profissionais, disponibilizar informação atempada e tratada, entre outros.

“O que nós procuramos com esta parceria é garantir que nenhuma das oportunidades do programa europeu dirigidas aos jovens lhes escape por falta de informação ou pela distância das grande capitais e, portanto, nós achamos que, para garantir esse acesso à informação, que é fundamental para uma maior igualdade de oportunidades para todos, não era suficiente apenas disponibilizar a informação num site qualquer, sendo fundamental estar perto do território para agir com proximidade relativamente à realidade dos jovens”, adiantou Luís Alves, diretor da Agência Erasmus + Juventude em Ação.

Cláudia Richard

