Município de Vila Real aprova lançamento de concurso público para os transportes urbanos

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços dos transportes públicos de Vila Real, na passada terça-feira, o Município de Vila Real anunciou que aprovou o lançamento do concurso público para os transportes urbanos e interurbanos. Concurso que prevê o aumento da cobertura espacial para algumas freguesias periurbanas e da frequência de passagem dos autocarros, com um valor base de 800 mil euros.

Para além disso, será introduzido o transporte flexível que se dirige aos núcleos de populações mais isolados em que a procura não justifica uma linha. Através desta novidade, os cidadãos poderão solicitar por via telefónica o transporte para horas específicas. De sublinhar que este serviço estará disponível para quem diste mais de 750 metros de um linha regular de transporte.

Este concurso inclui, ainda, a disponibilização de autocarros de menor dimensão a passar nos bairros em que os atuais transportes públicos, de maior dimensão, não podiam circular em segurança, como, por exemplo, o Bairro dos Ferreiros.

De recordar que o lançamento deste concurso será analisado na próxima Assembleia Municipal de Vila Real, a dia 26 de junho.

