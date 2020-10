Município de Vila Real aprova comparticipações financeiras da época desportiva 2020/21

O Município de Vila Real aprovou, na reunião de Câmara realizada no dia 6 de outubro, as comparticipações financeiras a atribuir às coletividades desportivas referentes à época desportiva 2020/21, no valor total de 225 325,00€.

Considerando que, na presente época desportiva, inevitavelmente marcada pela pandemia Covid-19, os clubes tiveram que se adaptar e reorientar toda a sua atividade segundo as orientações e recomendações da Direção-Geral de Saúde, os planos de atividades anuais sofreram, naturalmente, alguns ajustes e alterações no que respeita à sua organização. Deste modo, a atribuição deste apoio municipal, que habitualmente é calculado em função da apresentação do plano de atividades para a época desportiva em questão, teve também que se adaptar a esta nova realidade.

Assim, na época desportiva 2020/2021, excecionalmente, o valor das comparticipações será repartido em duas tranches de 50%. A primeira transferência, no valor de 112.662.50€, será efetuada ainda no corrente ano e os restantes 50%, serão liquidados no final da época desportiva, em 2021, mediante avaliação da atividade desenvolvida pelas associações. Esta última transferência financeira dependerá ainda do efetivo arranque das competições desportivas, sendo efetuada após avaliação/balanço das mesmas.

As coletividades que, devido à situação de Pandemia, ainda não entregaram o Plano de Atividades com dúvidas de concretização efetiva do mesmo, podem fazê-lo mais tarde, sendo a comparticipação calculada, posteriormente, em função da avaliação da sua concretização.

O Município de Vila Real reconhece o esforço e dedicação do movimento associativo concelhio que, nos últimos meses, transformou as dificuldades em desafios e com grande entrega e profissionalismo mostrou estar à altura das exigências e solicitações que lhes foram sendo colocadas por atletas, treinadores e encarregados de educação.

O desporto e a atividade física regular são, nos dias que correm, fundamentais para manter o corpo são em mente sã, pelo que o trabalho das associações/clubes desportivos deve, mais do que nunca, ser apoiado e reconhecido.