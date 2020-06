Município de Vila Real apoia campanha de recolha de alimentos para profissionais do ramo audiovisual

A cultura é um dos setores da economia mais afetado pela pandemia. Com o cancelamento de espetáculos e dos mais variados eventos, profissionais do ramo audiovisual, tais como técnicos de espetáculos, artistas, maquilhadores, cabeleireiros, catering, produtores, encenadores, etc. estão a passar por dificuldades. Neste contexto surgiu o grupo União Audiovisual com o objetivo exclusivo de angariar bens alimentares para ajudar os trabalhadores deste sector.

Para promover esta iniciativa, o produtor Tiago Cação ofereceu-se para dar uma volta a Portugal em bicicleta e, em simultâneo, uma equipa de voluntários da União Audiovisual fez a recolha de bens alimentares, a distribuir posteriormente por artistas e técnicos a nível nacional.

No dia 9 de junho, a volta passou em Vila Real e o Município não ficou indiferente ao momento de emergência económica que os artistas e respetivas equipas técnicas atravessam. Assim, através do Teatro Municipal de Vila Real e com a colaboração da Divisão de Ação Social e Saúde, o Município de Vila Real contribuiu com bens alimentares, para ajudar estes profissionais a superar o impacto da crise pandémica.

O Município de Vila Real espera que o setor se restabeleça rapidamente, porque todos precisamos de cultura, nas suas múltiplas manifestações.