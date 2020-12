Município de Vila Real anunciou a suspensão da cobrança de estacionamento à superfície

A Câmara Municipal de Vila Real anunciou, esta segunda-feira, uma série de medidas que visa apoiar “todos aqueles que estão a passar mais dificuldades neste período de pandemia”.

A primeira medida está relacionada com o estacionamento à superfície que, a partir da próxima segunda-feira, até ao final de dezembro, deixará de ser pago na cidade de Vila Real, nas áreas concessionadas.

De forma a ser promovida a rotatividade da ocupação do estacionamento, o Município apela a todos aqueles que trabalham no centro histórico para que não ocupem estes lugares. A não cobrança de estacionamento destina-se a dinamizar o comércio nesta zona. Se os lugares forem ocupados todo o dia pelos mesmos utilizadores, a medida será ineficaz. O Município irá assumir a compensação financeira ao concessionário, sendo esta mais uma medida de apoio ao comércio local situado no centro histórico.

O mesmo acontecerá com as taxas de publicidade e de ocupação da via pública, até julho do próximo ano, para a instalação de esplanadas por parte dos bares e restaurantes, desde que devidamente licenciadas e articuladas.

Já no que diz respeito aos transportes públicos, para 2021, não haverá aumento do valor.

Por fim, para incentivar a aquisição de produtos locais nesta época natalícia, a autarquia também promoveu uma campanha publicitária “Valorizar-nos” que consiste na divulgação diária dos comércios locais.