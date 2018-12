Já se ouvem os sons natalícios pelas ruas; a Vila Natal decorre um pouco por todo o lado e em especial junto aos Paços do Concelho.

As atividades são de entrada livre. A pista de gelo abrirá a partir das dez da manhã deste sábado, 8 de dezembro.

E a Casa de Natal, junto à pista, também abrirá às 10 horas do dia 8 (nos dias 15 e 16 e dias 22 e 23, haverá ateliers para as crianças, das 10h às 12h30 e das 15h às 17h30).

As ruas nas vilas ficarão mais iluminadas ao final da tarde de sábado, 8 de dezembro, e até ao dia 7 de janeiro.

O Sarau de Natal será às 21 horas no Cineteatro e as portas abrirão a partir das 20h30…é um dia contemplativo, tanto mais que a 8 de dezembro se assinala o dia da Imaculada Conceição; o Sarau de Natal incluirá dança e teatro e muita animação sociocultural.

A pista de gelo funcionará de 8 de dezembro a 3 de janeiro com o seguinte horário regular: Segunda a quinta, 10h às 12h30 e 15h às 19h30; sexta e sábado, 10h às 12h30, 15h às 19h30 e 21h às 23h; domingo, 14h às 22h. Todavia, terá horário específico nestes dias: 23 de dezembro, 10h às 12h30 e 15h às 23h; dia 24, 10h às 12h30 e 15h às 18h; dia 25 (encerrado); dia 31, 10h às 12h30 e 15h às 18h; e dia 1 de janeiro, 15h às 19h30.

Dia 21, das 10h às 17h, a vila termal terá animação ao longo da jornada com insuflável, modelagem de balões, pinturas faciais, jogo de arco e flecha, e animação com figura da Disney.

Há presépio e árvore de Natal; atividades em Pedras Salgadas decorrerão junto à estação e ruas envolventes.

Um dos momentos mais aguardados é a animação de rua na vila termal com a associação Animódia (11h às 12h30).

Em Vila Pouca de Aguiar está previsto animação e teatro de rua pela Filandorra (Urbaguiar, 21 de dezembro, 15h).

No dia 22, haverá a chegada do pai Natal (e princesas da Disney e Peter Pan); a comitiva inicia o percurso junto à praça 25 de abril, desce a rua Duque D’Ávila e Bolama, segue pela Comendador Silva em direção à Urbaguiar e depois de passar pelo mercado desce a rua António José D´Ávila até à casa do Natal onde estará em contacto com as crianças.

A 22 de dezembro, 21h, Cineteatro Municipal, haverá peça de teatro com Peter Pan e a Ilha dos 3 Olhos.

Dias 22 e 23, está previsto uma Feirinha (9h às 17h, Praça Camilo Castelo Branco) com produtos cosméticos artesanais, linho e demais artesanato, castanha, mel, e outros produtos locais.

Ao final da tarde do dia 23, 18h, CTM promove Corrida de Pais Natais com início na praça Camilo Castelo Branco.

E na noite de 23, às 21h no Cineteatro Municipal, haverá Concerto de Natal pela Banda Musical do Pontido.

A terminar, mais uma novidade: O Tição de Natal terá este ano um novo cenário uma vez que decorrerá a 24 de dezembro na Urbaguiar, junto à Igreja Matriz.

As festividades continuam um pouco por todo o concelho até entrarmos em 2019 e já com um evento agendado: 5 de janeiro, 21h, Igreja Matriz, Orfeão Terras de Aguiar organiza o Encontro de Coros de Música de Natal…

Deixe o seu Comentário

Comentário