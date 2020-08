Município de Valpaços ofereceu cadernos de atividades a todos os alunos do concelho

No regresso às aulas deste ano, os encarregados de educação não vão ter de se preocupar com os encargos inerentes com os cadernos de atividades. A Câmara Municipal assume esse encargo, oferecendo aos 971 alunos matriculados (do 1.º ao 12º. ano) no Agrupamento de Escolas de Valpaços esse recurso fundamental, num investimento que ronda os 65 mil euros e que reflete o compromisso da autarquia, numa educação de excelência e inclusiva.

Esta medida tem, porém, um alcance que ultrapassa o âmbito escolar, na medida em que promove o desenvolvimento económico do Concelho, uma vez que a aquisição dos livros terá de ser feita, obrigatoriamente, a partir do dia 22 de Agosto, numa das livrarias/papelarias do Concelho. Caso, porventura, a aquisição dos mesmos já tenha sido à data efetuada, ainda assim, a autarquia suportará o encargo desde que a despesa seja devidamente comprovada.

Para além de estimular a continuidade do percurso académico das crianças do Concelho no Agrupamento de Escolas de Valpaços, esta medida constitui uma ajuda importante para as famílias que, cada vez mais, sentem o peso desta despesa escolar no seu orçamento familiar.

Para ter acesso a este apoio, o encarregado de educação deve deslocar-se ao Departamento de Finanças e Património da Câmara Municipal, a partir do dia 1 de Setembro, com a documentação comprovativa da aquisição dos cadernos de atividades (fatura).

De realçar que, anualmente, o Município tem vindo a reforçar os apoios ao nível da ação social escolar, nomeadamente: Os transportes escolares, garantindo o transporte gratuito a todos os alunos que dele necessitam; As Atividades de Enriquecimento Escolar (AEC’s), garantindo a sua realização; A Componente de Apoio à Família (CAF) no pré-escolar, garantindo o seu funcionamento adequado às necessidades das famílias, sobretudo através do prolongamento do horário; A atribuição de montante monetário para a aquisição de material escolar aos alunos do 1.º Ciclo, de 50€ (escalão A) e de 25€ (escalão B); A atribuição de 80 bolsas de estudo, no valor de 500€ cada, aos alunos do ensino superior.

Promove, ainda, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Valpaços, um projeto educativo como o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).

Numa altura de exceção imposta pela pandemia da COVID 19, a autarquia adquiriu, igualmente, material informático – 165 computadores – num investimento de cerca de 60 mil euros, para os alunos que, segundo o Agrupamento de Escolas de Valpaços, não têm meios tecnológicos próprios para seguir, caso se justifique, novamente, o ensino à distância.