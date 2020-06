Município de Valpaços disponibiliza internet gratuita em locais públicos

Com o objetivo de proporcionar aos munícipes acesso livre à internet, potenciando o desenvolvimento de serviços, bem como o enriquecimento das experiências turísticas, a autarquia implementou redes WiFi, que consistem em criar zonas de acesso livre à internet, em vários locais do Concelho, sendo prioridade os espaços de atendimento ao público, equipamentos municipais e zonas de maior afluência turística.

Este serviço, resultou de uma candidatura à Comunidade Europeia efetuada em 2019, tendo sido atribuído um voucher de 15 mil euros ao Municipio de Valpaços, de natureza não reembolsável, para a instalação de equipamentos WiFi, de elevada disponibilidade. Nesta candidatura europeia apenas foram beneficiados alguns municípios portugueses, entre eles o Município de Valpaços.

A candidatura ao projeto europeu WiFi4EU instalada em espaços públicos da cidade como os Jardins dos Paços do Concelho, Complexo Desportivo de Valpaços, Piscinas Municipais, Casa do Vinho e Loja Interativa de Turismo, Loja do Cidadão e área envolvente, e Largo do Hospital, vem complementar os hotspots já instalados através da candidatura ao Norte 2020 “Valpaços Digital”, no valor de 32.500 euros financiados em 85%, instalados no Pavilhão Multiusos e toda a área envolvente, Zonas de Atendimento do Edifício da Câmara Municipal, salas de formação da Casa do Vinho, Biblioteca e área envolvente à Igreja Matriz, Junta de freguesia de Vilarandelo (Largo do Toural) e Junta de freguesia de Carrazedo de Montenegro, junto à loja de Cidadão, permitindo o aumento da cobertura de rede.

Em breve, todos estes locais terão visível a insígnia “free wifi”, com o objetivo de facilmente se identificar a existência deste serviço gratuito.

A criação destas redes é encarada pela autarquia como muito importante na medida em que fornece uma maior comodidade aos valpacenses bem como a todos aqueles que nos visitam, propiciando a ciberinclusão e cultura eletrónica, possibilitando também a aproximação dos cidadãos à autarquia e aos serviços disponibilizados por esta