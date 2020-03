Feira do Folar de Valpaços cancelada por causa do Coronavírus

A Câmara Municipal de Valpaços cancelou a realização da Feira do Folar, prevista para os dias 3 a 5 de abril, entre outras atividades e equipamentos municipais, como Casa do Vinho, Loja de Turismo, Biblioteca Municipal, Estádio Municipal, Pavilhão Desportivo, etc.

A autarquia suspendeu, ainda, a feira quinzenal do concelho e recomendou às freguesias e ao movimento associativo local que suspendam ou adiem a realização de eventos ou iniciativas que envolvam concentração de pessoas.

Os serviços municipais continuarão, no entanto, em funcionamento.